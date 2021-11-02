الرئاسي يبحث مشكلة البطالة والإفراجات المالية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان المجلس في طرابلس، وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية عبد الفتاح الخوجة.

وبحث اللقاء معالجة مشكلة البطالة، وإتاحة الفرص أمام الباحثين عن العمل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

ووضع الوزير، رئيس المجلس الرئاسي في صورة ما قامت به الوزارة، من إجراءات مراجعة للإفراجات الإدارية الخاصة بمرتبات موظفي القطاع العام للدولة.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تُعيق إيجاد حل جذري لمشكلة توقف مرتبات عدد كبير من الموظفين، بالإضافة لوضع آلية لاستيعاب الباحثين عن عمل من الخريجين الشباب.