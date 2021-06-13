الرئاسي يبحث مطالب نقابة أطباء ليبيا

اجتمع عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأحد، مع نقيب أطباء ليبيا الدكتور محمد الغوج، والنقيب العام لطب الأسنان الدكتور عدنان مروان، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر.

وبحث الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تُعيق عمل الطبيب، وعدم تمكنه من أداء مهامه، بسبب نقص الإمكانيات، الأمر الذي أدى لتدني مستوى الخدمات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وطالب نقيب أطباء ليبيا، والنقيب العام لطب الأسنان، الجهات ذات العلاقة النظر في أوضاع الكوادر الطبية، حتى تتمكن من توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.

بدورهما ثمن عضوا المجلس الرئاسي، دور النقابات في إيصال صوت منتسبيها، وفي الدفاع عن حقوقهم، وأكدا تقدير المجلس الرئاسي لنقابة الأطباء التي طالبت بحقوق أعضائها بطريقة حضارية، من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وطالبوهم بفتح قنوات التواصل مع رئاسة الحكومة، ووزارتي الصحة والمالية ووضعهم في صورة مطالب العاملين بالقطاع.