الرئاسي يبحث معايير اختيار أعضاء مفوضية المصالحة وتسهيل عملها

عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اجتماعًا اليوم الاثنين، بعددٍ من الخبراء والمتخصصين بشأن معايير اختيار أعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وسُبل تسهيل عملها.

وقال اللافي في تصريحات له: “ناقشنا خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إشراك وتمثيل كافة فئات المجتمع الليبي في هيكلة المفوضية، وأن تقاد عملية المصالحة محليًا من الليبيين والليبيات بشكل مستقل بعيدًا عن الاستقطاب السياسي أو والمحاصصة، وبما يخدم تعزيز الوحدة الوطنية والسلام في ليبيا”.

وأضاف: “أكدنا على ضرورة الإسراع بوضع رؤية المفوضية وأساسيات الهيكلة لها ومن ثم تحديد السقف الزمني لانطلاق عمل المفوضية تنفيذا لاستحقاقات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في ملتقى جنيف بإطلاق مشروع مصالحة وطنية في كافة أنحاء ليبيا”.