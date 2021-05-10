الرئاسي يبحث مع أعيان مصراتة وزليتن المصالحة الوطنية ولم الشمل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضو المجلس موسي الكوني، في العاصمة طرابلس، مجموعة من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن.

وناقش اللقاء أهمية المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والتي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي ختام اللقاء، أعلن الحضور تأييدهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمجلس الرئاسي الليبي من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة، حيث وجهوا دعوة رسمية للمجلس الرئاسي بضرورة زيارة مدينتي زليتن ومصراتة في الفترة القريبة القادمة.