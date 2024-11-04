الرئاسي يبحث مع البعثة الأممية مستجدات الأوضاع في البلاد

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري استمرار دعم البعثة لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائها، مساء الأحد، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي وسبل دفع العملية السياسية إلى الامام.

وأكدت خوري تواصلها مع الدول المهتمة بالشأن الليبي والأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.