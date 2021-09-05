الرئاسي يبحث مع البعثة الأممية ملف إخراج المقاتلين الأجانب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وأثنى المبعوث الأممي خلال اللقاء، على جولة الكوني لدولتي السودان وتشاد مؤخراً، والتي بحث خلالها القضايا المشتركة، المتعلقة بأمن الحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، مع كبار المسئولين في البلدين.

وتناول اللقاء ملف إخراج المقاتلين الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية وعودتهم إلى بلدانهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية هذه القضية، وضرورة وضع إستراتيجية يتم من خلالها إرجاعهم لدولهم، بمشاركة الدول المعنية بالشأن الليبي.

وجدد الكوني تأكيده العمل على هذا الملف الذي يضمن تأمين الحدود الجنوبية الليبية مع دول الجوار، وخلق شراكة لمنع الهجرة والتهريب وتسلل العصابات الإجرامية، لضمان استقرار الجنوب.

كما أكد النائب، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وتهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق، الذي يطمح إليه الليبيون في ديسمبر القادم.

من جهته أكد المبعوث الأممي، على أهمية دعوة النائب بالمجلس الرئاسي، بضرورة مشاركة دول الجوار، في الاجتماعات التي تعقدها الدول المعنية بالأزمة الليبية، وإشراكها في المباحثات التي تجرى حولها مسقبلاً.