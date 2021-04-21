الرئاسي يبحث مع الحكومة مستجدات الوضع في تشاد والمواضيع الخدمية

اجتمع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة بالجارة تشاد لما لها من تأثير على الجانب الأمني في الجنوب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأوعز المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا ذات العلاقة بالجانب الخدمي ومن أهمها موضوع الكهرباء، والاستمرار في توريد وتوزيع لقاح كورونا المستجد على كافة مناطق ليبيا.