الرئاسي يبحث مع السفارة الألمانية سُبل دعم استحقاق 24 ديسمبر 2021

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الاثنين، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

ويأتي اللقاء بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، لبحث سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تظافر جهود كل الليبيين من أجل الخروج من هذه المرحلة والتأكيد على دعم خارطة الطريق.

كما أبدى الطرفان ترحيبهما بإعلان موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وضرورة العمل على دعم هذا الاستحقاق.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التجهيز لإطلاق المنتدى الثاني للإدارة المحلية المزمع عقده بداية شهر ديسمبر القادم والذي يهدف لتعزيز اللامركزية في ليبيا وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا الملف.