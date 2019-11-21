الرئاسي يبحث مع السفارة الإيطالية مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد”، خلال لقائه الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو قاليماردي”، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عن عماري تأكيده، على موقف حكومة الوفاق الثابت في دحر العدوان والدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة، وأنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي مع معتد لا يقبل إلا بالحل العسكري و يقوم بحشد المقاتلين من جنسيات مختلفة.

وتطرق خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابس، إلى مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، حيث أكد عضو المجلس الرئاسي ترحيب الحكومة بالجهود الدولية مع التأكيد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لتشمل دول الجوار الليبي والدول الداعمة لموقف حكومة الوفاق الوطني.

كما نبه الدكتور “عماري زايد”، من خطورة الدور الاستخباراتي والعسكري الذي تقوم به روسيا في ليبيا والذي يفاقم من الأزمة ويُطيل من عمر الحرب.

بدوره أكد السفير استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وأكد على أهمية توسيع دائرة المشاركة في مؤتمر برلين من قبل دول الجوار وعمل إيطاليا مع ألمانيا لإنجاح المؤتمر.

هذا وناقش اللقاء أيضًا أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.