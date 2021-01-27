الرئاسي يبحث مع السفير الكوري لدي ليبيا عودة الشركات الكورية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاربعاء، بمكتبه بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا لي سانغ سو.

ورحب الرئيس بالسفير الذي تم اعتماده السبت الماضي سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية كوريا، مؤكدا على ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تعاون متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول عودة الشركات الكورية للعمل،

وقال السراج أنه يتطلع إلى مساهمة كوريا والدول الصديقة في مرحلة البناء والتنمية، حيث تعمل حكومة الوفاق الوطني على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بصورة فعالة.

وأضاف السراج أن الوقت أصبح مناسبا لمساهمة الشركات الكورية في هذه المرحلة، وان تعجل بالعودة لاستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال الكهرباء، وفقا لما تم التفاهم بشأنه في اجتماعات سابقة.

من جانبه عبر السفير الكوري عن شكره للرئيس على حسن الاستقبال، مؤكدا على اهتمام بلاده بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأشاد السفير أن للشركات الكورية تجارب ناجحة في ليبيا، وهي حريصة على الإيفاء، بالتزاماتها واستكمال تنفيذ تعاقداتها في اسرع وقت ممكن، والمساهمة بفعالية في المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، إضافة لمشاريع التنمية المختلفة.