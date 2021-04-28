الرئاسي يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات المسار السياسي ودعم الانتخابات

التقى عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.

واستعرض المبعوث الأممي خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، عمل البعثة والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشاد “كوبيش، بالجهود التي بُذِلت لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وأكد استعداد البعثة الأممية، والمجتمع الدولي لدعم المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

كما أكد المبعوث الأممي اقتراب اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، من إعلان تقرير عملها المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات العامة.

من جهتهم، جدد عضوا المجلس حرصهم على تنفيذ استحقاقات المرحلة، واستمرار التشاور والعمل بكل السبل لدعم إجراء الانتخابات في موعدها، وطالبنا المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في دعم لجنة 5+5 للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.