الرئاسي يبحث مع المخابرات المصرية تفعيل اللجنة الفنية المشتركة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له.

وتناول سُبل اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون في كافة المجالات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي، على الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد، وفق قوله.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.