الرئاسي يبحث مع النائب العام دعم السلطة القضائية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، النائب العام المستشار الصديق الصور.

وبحث اللقاء ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، والإسراع في إطلاق سراح المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

كما أكد المنفي على ضرورة دعم السلطة القضائية وحل كافة الإشكاليات التي تُعيق عملها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.