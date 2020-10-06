الرئاسي يبحث مع رئاسة الأركان سُبل توفير الوقود لمناطق الجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق فريق أول ركن محمد الحداد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الفريق الحداد استعرض الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان لتهدئة الأوضاع في طرابلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحث النائب كاجمان، مع رئيس الأركان العامة، خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، كيفية وضع آليات لضمان توفير الوقود لمناطق الجنوب، حيث أكد رئيس الأركان استعداد القوات التابعة للجيش الليبي حماية وتأمين وصول ناقلات الوقود إلى مناطق الجنوب بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وتم الاتفاق على عقد اجتماع برئاسة النائب مع رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد، والمختصين في كل من وزارة الداخلية، شركة البريقة، والمؤسسة الوطنية للنفط، لوضع خطة عمل مشتركة لضمان وصول الوقود لمناطق الجنوب.