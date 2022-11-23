الرئاسي يبحث مع قبيلة القذاذفة إنجاح مشروع المصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عددًا من أعيان قبيلة القذاذفة من سكان مدن طرابلس، وسرت، وسبها.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة الأوضاع الخدمية بالمدينة، وسُبل تطويرها بما يضمن وصولها بالشكل المطلوب لجميع المواطنين.

وناشد مجلس أعيان القذاذفة، النائب بالمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، التدخل لأجل حل مشكلة السجناء السياسيين من أبناء المدينة، في إطار ما يقوم به من جهود في مجال المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية، لن ينجح إلا من خلال التواصل مع جميع الأطراف، الأمر الذي سيساهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية ناجعة لحلحلة كافة المختنقات، ومتابعة الملف الأمني مع الأجهزة ذات العلاقة.

من جهته أكد رئيس مجلس أعيان القذاذفة الشيخ محمد بن نايل، على دعم المجلس الكامل لمشروع المصالحة الوطنية، نظرًا لأهميتها في بناء الوطن والدفع به نحو الاستقرار.