الرئاسي يبحث مع لجنة «5+5» تنظيم عمل الوحدات العسكرية في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، توحيد المؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

وجرى استعراض جهود القائد الأعلى للجيش الليبي، في توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها.

وأشاد القائد الأعلى للجيش الليبي بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مؤكداً دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد.