الرئاسي يبحث مع مجلس قبائل الصيعان إنجاح مشروع المصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، رئيس وأعضاء مجلس قبائل الصيعان، بحضور عميد بلدية باطن الجبل.

وتم خلال اللقاء تقييم الوضع في المنطقة، وسُبل توفير الخدمات الأساسية، بما فيها قطاعات الكهرباء والمياه، وإيجاد آلية تنفيذ المشروعات الخدمية الأخرى في الإسكان والمرافق والطرق، وكذلك إنشاء وتجهيز مستشفى بدر القروي.

وعبر رئيس وأعضاء مجلس قبائل الصيعان عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإعادة الاستقرار للبلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

من جهته أشار اللافي إلى أهمية دور المكونات الاجتماعية في دعم السلم الاجتماعي والاستقرار، باعتبارهما احد أهم عوامل بناء الدولة والمحافظة على وحدتها، مؤكدًا على انه سيتواصل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية في الحكومة، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين الملحة، باعتبارها حق أصيل للجميع تكفله حقوق المواطنة، وفق قوله.