الرئاسي يبحث مع ممثلي فزان تنمية وتطوير الجنوب

بحث رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، رفقة النائب بالمجلس موسى الكوني، كيفية استئناف العمل في المشاريع الحيوية والتنموية المتوقفة في الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عُقِد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية.

واستعرض المنفي للحضور آلية عمل اللجنة المالية العليا بوضعها المشاريع الخاصة بالمنطقة الجنوبية من أولى اهتماماتها، والعمل على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة.

بدوره شدد النائب موسى الكوني، على ضرورة التوزيع العادل للميزانية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها مناطق الجنوب، وأن تكون الأجهزة التنفيذية أكثر عملية لتنفيذ المهام الموكلة لها بكل مهنية.

من جانبهم أكد الوزراء ضرورة العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في الجنوب للحد من الهجرة لمناطق الشمال، وإحداث تنمية مكانية فيها، لا سيما مدينة مرزق والعمل على عودة الحياة فيها.