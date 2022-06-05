الرئاسي يبحث مع ممثلي 5+5 في المنطقة الغربية مستجدات الأوضاع

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، مع ممثلي المنطقة الغربية في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إسبانيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فإنّ المنفي واللافي أكّدا على أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف، لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسُبل حلحلتها، لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المناطة بها، وكذلك ماأنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.