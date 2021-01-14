الرئاسي يبحث مع هيئة الشباب دعم المنشآت الرياضية في الجنوب

بحث النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، خلال اجتماع موسع، اليوم الخميس، مع رئيي الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، أوضاع البنية التحتية للمنشآت الرياضية في عموم البلاد، وخاصة في المنطقة الجنوبية.
وحضر الاجتماع، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، رئيس رابطة أندية الجنوب، ورئيس فرع الهيئة أوباري، وعدد من رؤساء الأندية بالمنطقة الجنوبية.
وناقش الاجتماع، رؤية الهيئة للنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية بالجنوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.
كما تم استعراض أهم متطلبات الأندية الرياضية لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم وتشجيع الشباب وللنهوض بمستوى البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية.
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