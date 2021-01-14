الرئاسي يبحث مع هيئة الشباب دعم المنشآت الرياضية في الجنوب

بحث النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، خلال اجتماع موسع، اليوم الخميس، مع رئيي الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، أوضاع البنية التحتية للمنشآت الرياضية في عموم البلاد، وخاصة في المنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، رئيس رابطة أندية الجنوب، ورئيس فرع الهيئة أوباري، وعدد من رؤساء الأندية بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الاجتماع، رؤية الهيئة للنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية بالجنوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تم استعراض أهم متطلبات الأندية الرياضية لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم وتشجيع الشباب وللنهوض بمستوى البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية.