الرئاسي يبحث مع وفد قبيلة المقارحة إنجاح مشروع المصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، بديوان المجلس في طرابلس، عدداً من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد أكد الوفد دعمه لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

وأشاد وفد الوجهاء والأعيان بدور المجلس الرئاسي لمساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه الاستمرار في هذه المبادرة التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.