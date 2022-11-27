الرئاسي يبحث مع وفد من برقة إنجاح مشروع المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً من ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية.

وأكد الوفد في مستهل اللقاء، حرصهم على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ووحدة تراب الوطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأبدى أعضاء الوفد تقديرهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهدٍ لتحقيق التوافق بين الليبيين، ودعمهم لأي إجراءات يتخذها لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

من جانبه أشاد رئيس المجلس، بموقف أعيان ومشائخ ليبيا عموماً والمنطقة الشرقية اتجاة القضايا الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق المصالحة الوطنية، لتمضي البلاد بجهد جميع أبناءها نحو بناء الدولة، مضيفاً بأنه كان ولا يزال منفتحاً على كل المبادرات التي تستهدف جمع شمل كل الليبيين.