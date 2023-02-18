الرئاسي يبحث ملف الاستثمارات الليبية في إفريقيا الوسطى

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم السبت، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف الاستثمارات الليبية في إفريقيا الوسطى، وسُبل حمايتها وصونها.

هذا ووجه الرئيس فوستن تواديرا دعوة للنائب بالمجلس الرئاسي لزيارة إفريقيا الوسطى للتباحث في هذا الملف، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي وقت سابق، شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في الاجتماع الذي عقدته مجموعة العشرة لإصلاح مجلس الأمن الدولي المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، على هامش أعمال القمة.

وألقى اللافي كلمة أكد فيها على ما جاء في إعلان سرت وتوافق ازوليني عام 2005، بشأن الموقف الإفريقي الموحد حول حق القارة الأفريقية في الحصول على مقعدين دائمين بكافة الامتيازات بما فيها حق النقض.