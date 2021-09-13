الرئاسي يبحث ملف المصالحة مع وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم الاثنين، عدد من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة.

وأعلن وفد القبلية خلال اللقاء، دعمهم للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأشاد الوجهاء والأعيان بدور المجلس الرئاسي، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه الاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم لجنة 5+5 التي تساهم في تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.