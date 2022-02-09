الرئاسي يبحث وضع نصوص قانونية لمشروع المصالحة الوطنية

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، مع لجنة وضع الأطر القانونية، بحضور وزير العدل المستشارة حليمة البوسيفي، والأستاذ امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وعبر تطبيق “زووم” أستاذ القانون بالجامعات الليبية د. إبراهيم أبوخزام.

وتركز الاجتماع حول وضع نصوص قانون المصالحة الوطنية، الذي يُحقق الوئام والمصالحة الشاملة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد أستاذ القانون د. إبراهيم أبوخزام، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، واعتبره حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا.

وطالب المجتمعون بضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي، صاحب مشروع المصالحة الوطنية، التي تُؤسس لدولة مستقرة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة العمل إضافة لجانب الإطار القانوني، على الجوانب الاجتماعية، والدينية، والإعلامية، لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة، وركيزة أساسية لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.