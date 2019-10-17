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الرئاسي يتابع مع وزارة التخطيط إجراءات تنفيذ مشروعات التنمية بالمنطقة الجنوبية

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أكتوبر 2019 - 18:53
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تم الاتفاق على جملة من الإجراءات من بينها عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية. [إدارة التواصل والإعلام]
ترأس النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية، مع وزارة التخطيط، بحضور عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، وعدد من المختصين بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة سير العمل في برنامج تنفيذ المشروعات التنموية من أجل حلحلة المشاكل وتذليل العراقيل التي واجهت الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية في الجنوب، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات من بينها عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية خلال الأسبوع القادم تضم وزارة التخطيط، والقطاعات ذات العلاقة، والأجهزة التنفيذية، والمستشارين الفنيين باللجنة، على أن يكون من مخرجات هذه الاجتماعات إعداد قائمة باحتياجات القطاعات من المشروعات التنموية، وتحديد أولويات البدء في تنفيذها.

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كما تم الاتفاق على إعداد قوائم بمشروعات الصيانة اللازمة لحل المختنقات لمختلف القطاعات بالمنطقة الجنوبية، ومشروعات القطاعات الجاري تنفيذها من قِبل القطاعات والأجهزة التنفيذية والمطلوب تفعيلها، فضلًا عن مشروعات القطاعات والأجهزة التنفيذية والمطلوب إلغاؤها.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن عرض نتائج هذه الاجتماعات على اللجنة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.

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