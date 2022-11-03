الرئاسي يترأس اجتماع زيادة الإفصاح والشفافية

ترأس النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس.

وضم الاجتماع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزراء المالية والتخطيط، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من مستشاري ومدريري الادارات المعنية بالوزارات .

وخُصِص الاجتماع لمتابعة المجلس الرئاسي لمعدلات الإفصاح والشفافية من قِبل الأجهزة التنفيذية، والحكومية المختلفة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، ومتابعة الإنفاق الحكومي وترشيده، وضرورة العمل من خلاله على تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدّد المجتمعون على ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية، والتنفيذية من أجل زيادة الافصاح والشفافية، والعمل على عدالة التوزيع في المشروعات التنموية.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة خطة الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية الواجبة للمرحلة الحالية والقادمة، ومعالجة المختنقات المالية في الباب الأول خلال العام المالي الحالي 2022 م وفقا لما تقضي به التشريعات النافذة.