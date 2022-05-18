الرئاسي يستعرض المشاكل التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، في طرابلس، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لبحث العديد من القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة، والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية المختلفة.

وتناول اللقا سُبل تذليل الصعاب التي تواجهها المؤسسات الصحية، وتطوير المستشفيات العامة ودعمها، وبحث آلية الارتقاء بأداء القطاع، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد اللافي على دعم المجلس الرئاسي للوزارة، مشيداً بجهود العاملين في القطاع، رغم التحديات التي يواجهونها، مطالباً كل الجهات المختصة بدعم هذا القطاع الحساس، متوجهاً بالشكر لكل منتسبيه لجهودهم وعطائهم.