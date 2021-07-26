الرئاسي يدعو الأطراف التونسية إلى الاحتكام للغة الحوار

دعا المجلس الرئاسي الليبي، جميع الأطراف التونسية إلى الاحتكام للغة الحوار.

جاء ذلك في تصريح لعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، نقله المكتب الإعلامي بالمجلي، عبر من خلاله عن قلقهم إزاء ما يجري في تونس.

وقال الكوني، إن المجلس يُراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس، ويدعو جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل.

وأكد عضو المجلس أن ما يحدث في الشقيقة تونس يُمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثال وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”.

وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

وقرر الرئيس التونسي تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، مشيراً إلى أنه سيتولى إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور.