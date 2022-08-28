الرئاسي يدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن

عقد المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعه الاستثنائي لمناقشة آخر المستجدات.

وأستُهِل الاجتماع بالترحم على أرواح المدنيين الأبرياء الذين قضوا جراء الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس يوم أمس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وذكَّر المجلس الرئاسي كل من يحمل السلاح بأن سلاحه موجه لصدور أبناء بلده، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة.

ودعا المجلس الجميع، إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة.

وأكد المجلس الرئاسي، أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.