الرئاسي يدعو الحكومة للإسراع في تسمية وزير الدفاع

طالب المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

جاء ذلك في كتاب وجهه المجلس الرئاسي لرئيس الحكومة، دعاه فيه لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم في طرابلس، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم.