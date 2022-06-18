الرئاسي يدعو «عقيلة صالح» للمشاركة في إطلاق مشروع المصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في مدينة القبة، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد أطلع اللافي رئيس مجلس النواب على مقترح الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، ووجه الدعوة لعقيلة صالح لإلقاء كلمة بالمناسبة.

هذا وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية ومسارات الحوارات الليبية المختلفة، للعمل على تنسيق الجهود الوطنية، لإنجاح مساعي الحل السياسي، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.