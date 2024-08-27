الرئاسي يدعو «مجلس النواب» لاختيار محافظ للمركزي بجلسة علنية وشفافة

أصدر المجلس الرئاسي الليبي، بيانا حول أزمة المصرف المركزي وآخر التطورات، مشيرا إلى “أن البلاد تقف على أعتاب حقبة جديدة بمسيرتها الوطنية تتسم بالمساءلة في القطاع المالي”.

وأضاف بيان المجلس: “الأولوية الآن هي الحفظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد”.

ودعا المجلس الرئاسي، “مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي، والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.

وأكد المجلس “التزامه بإجراء انتخابات نزيهة، لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته”.

بيان رئيس المجلس الرئاسي د.محمد المنفي : – قراراتنا الأخيرة في تعيين محافظ ومجلس إدارة جدد نافذة، وإذا رغب مجلس النواب… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤