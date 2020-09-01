الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 579 لسنة 2020م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني.

ونصت المادة الأولى من القرار، على استحداث وزارة بحكومة الوفاق تُسمى بوزارة الإسكان والتعمير.

وسيعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

كما أصدر المجلس القرار رقم 580 لسنة 2020م بشأن التكليف بمهام.

وبموجب القرار، تم تكليف د. علي سالم النقاصة وزيراً مفوضاً للإسكان والتعمير.

وفي ذات السياق، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 581 لسنة 2020م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق.

حيث نص القرار على إلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، كما يُنقل إلى الوزارة العاملين بالهيئة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية