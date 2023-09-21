الرئاسي يستعرض آثار الكارثة الطبيعية بالجبل الأخضر

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، عميدي بلدية سوسة وبلدية ساحل الجبل الأخضر.

ويأتي اللقاء لاستعراض آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر بصفة عامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي في مستهل اللقاء، تضامنه وتعاطفه الكامل مع الأهالي في هذه المأساة الكبيرة، منوهاً إلى أنه وجه الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بتكثيف الجهود والتواصل مع كل الأجهزة والمؤسسات للتعامل مع الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة.

كما قدم عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل إحاطة كاملة عن الأوضاع في المناطق المنكوبة، وما يعانيه السكان من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني، وخروج محطة تحلية مياه سوسة عن العمل والتي تغذي مناطق سوسة وشحات والبيضاء ووردامة.