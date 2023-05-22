الرئاسي يستعرض آليات تطوير العمل العسكري

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، الأحد، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة خاصة في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى مناقشة وضع كافة الوحدات العسكرية.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، آليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش.

وشدد المنفي على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.