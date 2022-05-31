الرئاسي يستعرض آلية تنظيم العمل الدبلوماسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

ويأتي اللقاء لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم خلال اللقاء استعراض آلية عمل الوزارة في تنظيم العمل الدبلوماسي، وتطوير المهارات المختلفة للدبلوماسيين.

كما بحث اللقاء سُبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الاجراءات لهم، والعمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.