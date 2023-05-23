الرئاسي يستعرض أوجه التعاون مع كندا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد.

وأكدت السفيرة في مستهل اللقاء، استمرار دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي التي تسعى لاستقرار ليبيا، بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين ليبيا وكندا في عديد المجالات، والصعوبات التي تواجه العملية السياسية، والجهود الدولية، والمحلية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

بدوره أكد الكوني حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات، ونجاح ملف المصالحة الوطنية، مشددا على أن يكون لكندا دور بارز في استقرار ليبيا بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي.