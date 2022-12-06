الرئاسي يستعرض أوضاع الجامعات الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس وأعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث أوضاع الجامعات وما تواجهه من مصاعب، وسُبل إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه الأستاذ الجامعي.

وناقش اللقاء العديد من المقترحات لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات الليبية وفقاً للإمكانيات المتاحة أسوةً بباقي فئات المجتمع، كما تم التطرق لموضوع الإيفاد الجامعي وإمكانية تضمين من صدر بحقهم قرارات إيفاد للترتيبات المالية للعام المقبل وحقوق أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي، عن كامل تقديره واعتزازه بأساتذة وموظفي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتقديره لما قدمته الجامعات الليبية من كوادر علمية يتعين عليها المساهمة في بناء الوطن، وفق قوله.