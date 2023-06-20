الرئاسي يستعرض إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

اجتمع النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

واستعرض المبعوث الأممي في مستهل اللقاء، ملخص إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، ونتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد النائبان خلال اللقاء، على أهمية مشاركة الجميع في حل الأزمة الليبية دون إقصاء، وصولاً لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافية يقبل بنتائجها الجميع.

بدوره أشاد باثيلي، بجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة الأممية في العملية السياسية، مجدداً تأكيد استمرار دعم البعثة لمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل إلى مراحل متقدمة، بالتحضير للمؤتمر الجامع المزمع عقده خلال الأشهر القادمة.