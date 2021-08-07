الرئاسي يستعرض الأوضاع الأمنية والخدمية في منطقة ورشفانة

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم السبت، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة، وأعضاء المجلس الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع الوضع الأمني في المنطقة، وتكاثف الجهود لضمان استقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المجتمعون على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

من جانبه أبرز عضو المجلس الرئاسي، رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وفق قوله.

هذا واستعرض المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الجانب الصحي، والزراعة، والكهرباء.