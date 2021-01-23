الرئاسي يستعرض الأوضاع الخدمية والأمنية بالجنوب الليبي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء اليوم السبت، بمكتبه في العاصمة طرابلس، مع وفد من المنطقة الجنوبية، يضم عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، وعميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، وعميد بلدية وادي عتبة عبدالرحمن الصالحين، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب منصور السريتي، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تناول الاجتماع مجمل أوضاع واحتياجات المنطقة الجنوبية، حيث أكد السراج أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية يعد أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، ويقع الجنوب في قلب برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي استؤنفت برامجه مؤخراً بعد توحيد سعر صرف الدينار الليبي، وفق قوله.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الأمن، وما تم تخصيصه للمشاريع الخدمية العاجلة، وما أقرته من ترتيبات مالية استثنائية لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية ترسيخ التوافق والتعايش السلمي بين جميع أطراف ومكونات الجنوب، حتى لا يتكرر ما شهدته المنطقة من تصعيد.

واستمع السراج لما عرضه أعضاء الوفد من تصورات تناولت مشاكل الجنوب بأبعادها المختلفة.

وناقش ما عرضوه من مطالب خاصة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وأصدر تعليماته لتلبية الاحتياجات العاجلة التي عرضها الوفد، داعياً إلى التواصل بين البلديات ومؤسسات الدولة المختلفة لصياغة الية للتعامل تختصر الوقت وتتجنب الروتين.