الرئاسي يستعرض الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد

عقد نائبا المجلس الرئاسي بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، اجتماعاً اليوم الأحد، لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العائب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للموقف العسكري والأمني، والاطلاع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.