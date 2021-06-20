الرئاسي يستعرض الأوضاع في مدينة مرزق

التقى عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، بعدد من حكماء وأعيان مدينة مرزق.

ووضع أعيان المدينة، المجلس الرئاسي في صورة الأوضاع التي يُعاني منها أهالي مرزق، بالإضافة للمشاكل الأمنية والاجتماعية، التي سيطرت على المنطقة منذ العام 2011، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تناول وفد الحكماء والأعيان ملفات الهجرة غير الشرعية، ومعاناة النزوح، والخدمات الطبية لجرحى الأحداث التي شهدتها المدينة خلال فترات مختلفة.

وناشد حكماء وأعيان مرزق المدينة، المجلس الرئاسي بضرورة بسط السيطرة الأمنية على المنطقة، وإيجاد حلول عاجلة لتهجير الأهالي.

من جانبه أكد المجلس الرئاسي، استعداده لوضع رؤية شاملة للحل وإعادة بسط الأمن وإنهاء الخلافات وعودة النازحين إلى بيوتهم.