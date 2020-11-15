الرئاسي يستعرض الإجراءات المتبعة للوصول لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء

اجتمع رئيس الجمعية العمومية للكهرباء النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، مع كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة خطة معالجة المختنقات التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء.

واطلع النائب كاجمان، خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، على الإجراءات المتبعة للوصول لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء، والتي تتضمن تنفيذ العمرات و الصيانة لمحطات التوليد، بالإضافة إلى استئناف المشاريع المتوقفة، وذلك للحد من العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.