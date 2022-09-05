الرئاسي يستعرض الجهود العربية والدولية لإنهاء الأزمة السياسية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير دولة قطر المقيم لدى ليبيا خالد الدوسري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بأتي لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

ونقل السفير القطري تعازي بلاده قيادةً وشعباً، لأهالي ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، متمنياً عودة الاستقرار والسلام لليبيا.

واستعرض اللقاء الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسبل الوصول الى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي خلال اللقاء، على أهمية استمرار المسار السلمي لتجاوز الانسداد السياسي، وتنسيق الجهود لاستكمال التوافق، بشأن ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري، بين مجلسي النواب والدولة، للوصول الى وضع خارطة طريق متكاملة للحل.

بدوره أشاد السفير القطري بجهود المجلس الرئاسي، في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيد بما حققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية.