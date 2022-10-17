الرئاسي يستعرض الدعم الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، مع بعثة الاتحاد الافريقي، الممثلة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية، ووكيل وزارة الخارجية.

واستعرض اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي، العديد من القرارات التي اتخادها في الاجتماعات السابقة، في إطار الدعم الافريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى الجامع، ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وحيا النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أعضاء اللجنة الاستشارية على تحملّهم هذه المسؤولية الجسيمة من أجل المضي قُدماً نحو المصالحة التي تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها، مؤكداً عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبراً أن طريق النجاح لأي حل سياسي يبدأ من نجاح هذا المشروع.

كما أثنى اللافي على دور الاتحاد الافريقي على مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية، مسترشداً في ذات الوقت بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود المشروع، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في البلاد.

بدوره أكد المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، أن الاتحاد الافريقي يدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار قانوني، معبراً عن التزام كل الأفارقة بمساعدة ليبيا في هذا الملف، وتنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة، تمهد الطريق لإنجاز كل استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها المصالحة.