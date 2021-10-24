الرئاسي يستعرض العراقيل التي تُواجه جهاز حرس المنشآت النفطية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عميد علي امحمد الذيب، اليوم الأحد، بمقر الجهاز، العراقيل والمختنقات الإدارية والفنية والقانونية التي يواجهها الجهاز.

ورحب رئيس الجهاز ومدراء الإدارات، بالنائب لدى وصوله مقر الجهاز بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، معبرين عن تقديرهم لهذه الزيارة، واعترافاً بدورهم الكبير في حماية مقدرات الشعب الليبي، بحراسة المنشآت النفطية في كل أنحاء البلاد، وفق قولهم.

وقدم رئيس الجهاز، لمحة عن مكونات الجهاز وآلية عمله في الحراسة والتأمين والحماية في مختلف المواقع والمؤسسات النفطية والفروع التابعة له، مشيراً إلى نجاح الجهاز في تدريب وتأهيل وصرف أرقام عسكرية لعدد 4 آلاف عنصر، مطالباً بتعاون الجهات المعنية في توفير الإمكانات والمعدات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبرية، ولاستمرار عمل الجهاز في جميع المواقع النفطية بنفس الوتيرة التي نجحت في إعادة الاستقرار والأمن لكل المنشآت النفطية.

من جانبه أشاد عبد الله اللافي، بعمل الجهاز في تأمين وحماية المواقع والموانئ النفطية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي شهدته الحالة الأمنية في كل الحقول النفطية، وكذلك انضباطية العناصر التابعة لجهاز المنشآت النفطية رغم قلة امكانياته.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أنه سيتابع ملف الإشكاليات والمختنقات التي يواجهها الجهاز مع الجهات التنفيذية المختصة في الحكومة، ووزارة الدفاع، والمؤسسة الوطنية للنفط، معبراً عن تقديره البالغ لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز، في تأمين مصدر قوت الليبيين من التخريب والسرقات والابتزاز، لافتاً إلى ضرورة توفير آليات وزوارق، لتسيير الدوريات الخاصة بالحقول البحرية والصحراوية، وتمييز العناصر الملتزمة والمدربة، وتحسين أوضاعهم بصرف مرتباتهم، ومنحم العلاوة الحقلية، نظير جهودهم في حماية هذه المقدرات.