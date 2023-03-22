الرئاسي يستعرض العراقيل والمشاكل بالجنوب الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، وفداً من فزان.

وبحث اللقاء، العراقيل والمشاكل التي تعاني منها فزان بصفة عامة، من نقص إمدادات الوقود والغاز ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، بالتنسق مع دول الجوار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وطالب الوفد بضرورة التمثيل العادل في المناصب العسكرية والتنفيذية، كما أكد دعمه للمجلس الرئاسي وخطواته لتحقيق وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه لتكون نواةً للاستقرار والسلام في ليبيا.