الرئاسي يستعرض العلاقات الثنائية مع إيطاليا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

ونقل السفير تحيات رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة، معبراً عن تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس، والخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.